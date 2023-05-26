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Güney Kore'ye Ait Bir Uçağın İniş Sırasında Kapısı Açıldı

Güney Kore'ye Ait Bir Uçağın İniş Sırasında Kapısı Açıldı

Dünya Haberleri

Güney Kore'ye ait bir uçağın, kapısı açıkken iniş yaptığı, olay nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 9 yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SEUL, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'ye ait bir uçağın, kapısı açıkken iniş yaptığı, olay nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 9 yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güney Kore'deki Yonhap haber ajansının Cuma günü bildirdiğine göre, ülkenin güneyindeki tatil adası Jeju'da bir havaalanından yerel saatle 11.49 sularında kalkan uçak, Seul'un yaklaşık 240 kilometre güneydoğusundaki Daegu havalimanına iniş yapmak üzereyken saat 12.45'te kapısı açıldı.

Uçak, Daegu havalimanı pistine kapısı açık şekilde indi.

Uçaktaki 194 yolcudan hiçbiri yaralanmazken, nefes almakta güçlük çeken 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Olayın, 30'lu yaşlarda bir erkek yolcunun, uçağın kapısını açmaya çalışması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Güney Kore Seul Dünya Haberler

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