Güney Kore ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları İlişkileri Geliştirmek İçin Görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta, ikili ilişkileri geliştirme ve küresel sorunlara karşı işbirliğini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta, ikili ilişkileri geliştirme ve küresel sorunlara karşı işbirliğini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Park ve Mahuta'nın, Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

İki bakanın Pasifik bölgesindeki işbirliği, ekonomi, ticaret ve Kore Yarımadası çevresindeki gelişmeler hakkında görüştüğü belirtilen açıklamada, Park ve Mahuta'nın ortak değerlere dayalı işbirliklerini geliştirmekte anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın ayrıca dijital ticaret, bilim ve teknoloji alanlarındaki bağları genişletme taahhüdünde bulunduğu bilgisi yer aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi'nde liderler, zirvenin ilk gününde iklim krizi ve kalkınma konuları üzerinde durmuştu.

Zirvenin ardından Seul yönetimi ve 17 ada ülkesi tarafından yayımlanan ortak bildiride, Güney Kore ve Pasifik ülkelerinin başta iklim kriziyle mücadele ve kalkınma olmak üzere diğer alanlarda işbirliğini geliştirme kararı aldığı belirtilmişti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29-30 Mayıs'ta yapılan Güney Kore-Pasifik Adaları Zirvesi, "Ortak Refah Yolunda İlerlemek: Mavi Pasifik ile İşbirliğini Güçlendirmek" temasıyla düzenleniyor.

Mikronezya haricinde zirveye, Pasifik Adaları Forumu üyesi başta Papua Yeni Gine olmak üzere, Fiji, Marshall Adaları, Solomon Adaları, Tuvalu, Vanuatu, Tonga, Palau, Niue, Nauru, Kiribati, Samoa, Cook Adaları, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya temsilcileri katıldı. Bu ülkelerden 12'si lider, 5'i bakan düzeyinde temsil edildi.