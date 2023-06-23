Güney Kore ve Vietnam, Kuzey Kore tehdidine karşı işbirliğini güçlendirecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Vietnamlı mevkidaşı Vo Van Thuong, Kuzey Kore'nin bölgeyi tehdit eden füze ve nükleer denemelerine karşı işbirliğini güçlendireceklerini ve ikili ticareti artırarak ülkeler arası ekonomik bağları geliştireceklerini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Vietnamlı mevkidaşı Vo Van Thuong, " Kuzey Kore'nin bölgeyi tehdit eden füze ve nükleer denemelerine" karşı işbirliğini güçlendireceklerini ve ikili ticareti artırarak ülkeler arası ekonomik bağları geliştireceklerini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, dün başlayan üç günlük Vietnam ziyaretinde mevkidaşı Thuong ile ikili ilişkileri güçlendirmek için attıkları adımlara ilişkin ortak basın toplantısında konuştu.

Kuzey Kore yönetiminin nükleer silah ve füze programlarının bölgedeki "en önemli güvenlik sorunu" olduğuna dikkati çeken Yoon, söz konusu "bölgesel tehdide" karşı ülkesinin Vietnam ile işbirliğini hem ikili ilişkilerde hem de Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) çerçevesinde güçlendireceğini belirtti.

Ülkesinin Hint-Pasifik bölgesindeki politikası kapsamında Vietnam'ın stratejik önemine vurgu yapan Yoon, Güney Kore ile ASEAN ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bu ülkeyle diyalog ve ortaklığın artacağını kaydetti.

Ülkeler arası bağları güçlendirmek için atılan adımlar

Yoon, Güney Kore'nin Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) aracılığıyla Vietnam'a sağlanan desteği 1,5 milyar dolardan 2 milyar dolara yükselterek kalkınma yardımını artırmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Taraflar ayrıca, varılan yeni anlaşma kapsamında 2030'a kadar "Ekonomik Kalkınmaya Teşvik Kredisi" aracılığıyla Vietnam'a ek 2 milyar dolar sağlanması konusunda anlaştı.

Vietnam'ın mineral zenginliklerinin tedarik edilebilmesi için merkez kurma konusunda anlaşan taraflar, ayrıca Vietnam'da Korece öğrenimine verilecek desteğin ve Vietnamlı öğrencilere sağlanan bursun artışını kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Güney Kore Sahil Güvenliği ve Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, Vietnam'ın deniz güvenliği kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olacak bir protokole imza attı.