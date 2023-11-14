Güney Kore ve UNC Ülkeleri, Kuzey Kore'nin Nükleer Programını Kınadı

Güney Kore ve Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) bünyesindeki ülkeler, Kuzey Kore'nin "yasa dışı nükleer ve balistik füze programını" şiddetle kınayarak, "Pyongyang'ın saldırganlığına" karşı müşterek yanıt vermekte mutabık kaldı.

Güney Kore ve Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) bünyesindeki ülkeler, Kuzey Kore'nin "yasa dışı nükleer ve balistik füze programını" şiddetle kınayarak, "Pyongyang'ın saldırganlığına" karşı müşterek yanıt vermekte mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, ilk "Güney Kore-UNC bünyesindeki ülkelerin Savunma Bakanları Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, "Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararını ihlal eden yasa dışı nükleer ve balistik füze programlarının şiddetle kınandığına" yer verildi.

Pyongyang'ın "her türlü yasa dışı davranışa son vermeye ve BMGK kararlarına uymaya" çağrıldığı toplantıda, "Kuzey Kore'nin saldırganlığına" karşı ortak yanıt verme konusunda mutabık kalındı.

Kuzey Kore'den Güney Kore-BM Komutanlığı toplantısına tepki

Kuzey Kore, Güney Kore ile UNC bünyesindeki ülkelerin toplantısına tepki gösteren bir açıklamada bulunmuştu.

BM Komutanlığının feshedilmesi çağrılarının tekrarlandığı açıklamada, toplantının "Kore Yarımadası'nda 2. Kore Savaşı'nı çıkarmak için gerekli koşulların yaratıldığının kanıtı olduğu" ifade edilmişti.

Açıklamada, ayrıca BM Komutanlığı "yıllar önce feshedilmesi gereken, ABD liderliğindeki çok uluslu bir savaş aracı" olarak nitelendirilmişti.