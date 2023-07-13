Güney Kore ve Polonya, işbirliğini geliştirmek için üç mutabakat zaptı imzaladı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın görüşmesinin ardından iki ülke arasında üç mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke, ortak iş projeleri geliştirme, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası gibi konularda işbirliği kararı aldı. Ayrıca enerji, savunma ve altyapı alanlarında stratejik işbirliği konusu da görüşüldü.

Güney Kore ile Polonya, ticaret, altyapı ve Ukrayna'nın yeniden inşası projelerinde işbirliğini geliştirmek amacıyla üç mutabakat zaptı imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında üç mutabakat zaptı imzalandı.

Bu kapsamda iki ülke, ortak iş projeleri geliştirme, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası gibi konularda işbirliği kararı aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yoon, enerji, savunma ve altyapı alanlarında stratejik işbirliği konusunu da görüştüklerini belirterek, iki ülkenin Ukrayna'nın yeniden inşasında "en uygun ortaklar" oldukları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Yoon, ikili ticaretin 2022'de 9 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, Güney Kore'nin Polonya'da önemli bir yatırımcı haline geldiğini kaydetti.

Başkan Yoon, nükleer enerji geliştirme, enerji güvenliği, karbon nötr ve Polonya'da nükleer santrallerin başarıyla inşa edilmesi konularında iki ülke şirketlerinin arasındaki işbirliğini destekleme kararı aldıklarını aktardı.

Kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmak için bir araya gelme konusunda da anlaştıklarını ifade eden Yoon, Rusya-Ukrayna savaşında "barışı yeniden tesis etmek" için yardımları sürdürmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Yoon ayrıca, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, Kuzey Kore'nin yasa dışı işgücü ihracatını ve siber faaliyetlerini engelleme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Öte yandan Yoon'un, 2009'dan beri Varşova'ya resmi ziyarette bulunan ilk Güney Kore Cumhurbaşkanı olduğu kaydediliyor.