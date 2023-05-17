Güney Kore ve Kanada liderleri Kuzey Kore tehdidini görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Seul'de gerçekleştirilen zirvede, güvenlik işbirliğini genişletmeyi, yaptırımların takibini ve Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini görüştü. İkili, Kuzey Kore'nin büyüyen nükleer silahları ve balistik füze programını kınayarak, ülkeyi nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine geri dönmeye çağırdı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Seul'de gerçekleştirilen zirvede, güvenlik işbirliğini genişletmeyi, yaptırımların takibini ve Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini görüştü.

Kuzey Kore'nin ortaya çıkardığı zorlukları ele almak için güvenlik ve ekonomik işbirliklerini güçlendirme ve Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde önemli bir yeri olan minerallerin Kanada'dan tedarikini genişletme sözü veren ikili, zirvenin ardından ortak basın açıklaması yayımladı.

Yoon ve Trudeau, Kuzey Kore'nin büyüyen nükleer silahları ve balistik füze programını kınayarak, ülkeyi nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine geri dönmeye çağırdı.

İki ülkenin Kuzey Kore'nin insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerine işaret eden Yoon ve Trudeau, Kanada ve Güney Kore hükümetlerinin konuyla ilgili uluslararası farkındalığı artırmaya çalışacağını vurguladı.

"Kuzey Kore halkı, Kuzey Kore'deki korkunç rejimin ilk kurbanlarıdır"

Yoon ile ortak basın açıklamasında konuşan Trudeau, Kuzey Kore'de insan haklarını geliştirmeye odaklanan insan hakları örgütlerini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Trudeau, "Kuzey Kore halkı, Kuzey Kore'deki korkunç rejimin ilk kurbanlarıdır. Bu, otokrasinin komşu ülkeleri karıştırmak ve oralardaki insanları riske atmak gibi şeylerden önce kendi halkı üzerinde korkunç etkileri olduğunun bir örneğidir." dedi.

Hükümetinin Kuzey Kore tehdidini ele almak için Güney Kore ve diğer uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya kararlı olduğunu ifade eden Trudeau, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kanada'nın deniz varlığını ve çok uluslu operasyonlara katılımını artıracağını kaydetti.

Yoon da iki ülkenin, temiz enerji kullanılan teknolojiler dahil olmak üzere "geleceğin endüstrilerinde" işbirliğini artıracağını dile getirdi.

NKNews'in haberine göre, Trudeau, Yoon ile gerçekleştirdiği zirve öncesinde Ulusal Mecliste Güney Koreli milletvekillerine yönelik konuşma gerçekleştirdi.

Bu konuşmada, Kuzey Kore "provokasyonlarının" küresel istikrarsızlığı artırdığına dikkati çeken Trudeau, "Kuzey Kore'ye diyalog ve diplomasiye dönmesi çağrısında bulunmaya devam edeceğiz." dedi.