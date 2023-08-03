Güney Kore ve Japonya, Nijer'deki Darbe Sonrası Vatandaşlarını Tahliye Etti

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından Güney Kore 3 ve Japonya 8 vatandaşını ülkeden tahliye etti. Tahliye operasyonları devam ediyor.