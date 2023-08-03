Güney Kore ve Japonya, Nijer'deki Darbe Sonrası Vatandaşlarını Tahliye Etti
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Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından Güney Kore 3 ve Japonya 8 vatandaşını ülkeden tahliye etti. Tahliye operasyonları devam ediyor.
Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından Güney Kore 3 ve Japonya 8 vatandaşını ülkeden tahliye etti.
Nijer'deki darbenin ardından pek çok ülke vatandaşlarının tahliye operasyonlarına devam ediyor.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, 3 vatandaşlarının Fransa'nın tahliye uçuşları vasıtasıyla Paris'e ulaştığını bildirdi.
Nijer'de 11 Güney Kore vatandaşının kaldığını belirten yetkililer, ülkede kalan vatandaşların güvende olduğunu kaydetti.
Kyodo News'in haberine göre ise Japonya Kabine Başsekreteri Matsuno Hirokazu, Fransa'nın yardımlarıyla 8 Japon vatandaşının tahliyesinin yapıldığını aktardı.
Matsuno, dün 2 Japon vatandaşının daha tahliye edildiğini hatırlatarak, bugün itibarıyla ülkeden ayrılmak isteyen tüm Japon vatandaşlarının güvenli tahliyesinin tamamlandığını belirtti.
Matsuno, birkaç Japon vatandaşının Nijer'de kalmaya karar verdiğini ifade etti.
Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.