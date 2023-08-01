Güney Kore ve Japonya'da Sıcak Hava Dalgası: Güney Kore'de 12 Kişi, Japonya'da Bir Genç Kız Öldü

Güney Kore ve Japonya'da yaşanan yoğun sıcak hava dalgası sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de hafta sonunda 12 kişi, Japonya'da ise bir 13 yaşındaki genç kız, okuldan dönerken sıcaktan hayatını kaybetti

Aşırı sıcakların etkisi altında bulunan Japonya ve Güney Kore'de 15 kişi aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti.. Güney Kore'de geçtiğimiz hafta sonunda 12 kişi sıcakla ilişkili sebeplerden dolayı öldü, Japonya'da ise 13 yaşındaki bir kız öğrenci okul dönüşü sıcak çarpması sonucuhayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, hafta sonu hayatını kaybedenlerdenbeşinin çiftçi, yedisinin ise 70 yaş üzerinde olduğunu, hatta bazılarının 90 yaşında olduğunu bildirdi. Ülkenin büyük bir bölümü, 35 dereceyi geçen sıcak hava dalgası altında bulunuyor.

Japonya'da ise 13 yaşındaki bir kız öğrenci Cuma günü yolda baygın bir şekilde bulundu. Okul kulübüne katıldıktan sonra bisikletle eve döndüğü sırada fenalaşıp yere düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.Yetkililere göre genç kız sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Okul, kulüp toplantılarını sıcakla ilgili endişeler nedeniyle bir saat erken sonlandırdı ve öğrencilerin her 20-25 dakikada bir dinlenme molası verdikleri belirtti.

Başka bir olayda, Tokyo'daki yaşlı bir çift evlerinde bir sağlık çalışanı tarafından ölü bulundu ve Cuma gününden bu yana şehirdeki ölü sayısı üçe yükseldi. Polis, çiftin klimayı çalıştırmadığından ve şehirde sıcaklık 35.7C'ye ulaştığından dolayı sıcaktan dolayı hayatını kaybettiklerini düşünüyor.

Japonya'daki bu ölümler, hükümetin 2030 yılına kadar sıcakla ilişkili ölümleri yarıya indirme hedefini belirlemesinden haftalar sonra meydana geldi. Japonya Times tarafından yayınlanan sağlık bakanlığından alınan istatistikler, 1995 ve 1999 yılları arasında yıllık ortalama 201 kişinin sıcak çarpması sonucu öldüğünü, 2018 ve 2022 yılları arasında ise bu sayının ortalama 1295'e yükseldiğini gösteriyor. Ölenlerin yüzde 80 ila 90'ının 65 yaş üzerinde olduğu belirtiliyor.

Araştırmalar, yaşlı insanların sıcak dalgalarına daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Japonya, dünya genelinde 65 yaş ve üzeri insanların oranı açısından ikinci sırada yer alıyor ve bu, iklim değişikliği uyumunda önemli sonuçlar doğuruyor.