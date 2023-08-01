Güney Kore ve İtalya arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile başkent Roma'da bir araya geldi. İki ülke arasında çok taraflı işbirlikleri ele alındı ve ortak taahhütler yinelendi. Ayrıca diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve EXPO-2030 Dünya Fuarı'na ev sahipliği konuları da ele alındı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile başkent Roma'da bir araya geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ve İtalya'nın çok taraflı işbirliklerini geliştirmeye yönelik ortak taahhütlerinin yinelendiği görüşmede, ortak konulardaki işbirlikleri ele alındı.

Park ve Tajani, Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 dahil olmak üzere çok taraflı zeminlerde yakın işbirliği yapılmasının gerekliliği konusunda anlaştı.

Park, ülkesinin küresel sorunları çözmek için gelecek yıl ev sahipliğini İtalya'nın yapacağı G7 Zirvesi ülkeleriyle işbirliğine devam edeceğini söyledi.

İki bakan, gelecek yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 140. yılı dolayısıyla ilişkileri geliştirme konusunda da anlaştı.

EXPO-2030 Dünya Fuarı'na ev sahipliğiyle ilgili "adil ve dostane" bir rekabete girmeyi kabul eden taraflar, ekonomik güvenlik, uzay, savunma ve çip alanlarında işbirliği konularını da ele aldı.

Öte yandan Park ziyareti kapsamında, Roma'daki Luiss Üniversitesindeki güvenlik uzmanlarıyla yuvarlak masa toplantısı düzenledi ve Güney Kore'nin "küresel bir merkez devlet" olma vizyonu hakkında açılış konuşması yaptı.