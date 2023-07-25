Güney Kore ve Fransa Kore Yarımadası'nda müşterek hava tatbikatı yapıyor

Güney Kore Hava Kuvvetleri ve Fransa Hava Kuvvetleri, Kore Yarımadası'nda ortak hava tatbikatı gerçekleştiriyor. Tatbikatta savaş uçakları, nakliye uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının taktik operasyonları yer alıyor. Ayrıca Kore Savaşı'nda ölen BM birlikleri de anılıyor. Güney Kore ve NATO arasındaki işbirliği de genişletiliyor.

Güney Kore ile Fransa'nın Kore Yarımadası'nda gerçekleştirdiği ilk müşterek hava tatbikatı bugün başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri ve Fransa Hava Kuvvetleri, Seul'ün yaklaşık 450 kilometre güneydoğusundaki Gimhae Hava Üssü'nde 2 gün sürecek müşterek hava tatbikatı yapıyor.

Güney Koreli yetkililere göre, tatbikata Seul 3 F-15K ve 2 F-16 savaş uçağıyla, Fransa 2 Rafale savaş uçağı, 1 A400M nakliye uçağı ve 1 A330 yakıt ikmali uçağı ile katılıyor.

Tatbikat, savaş uçakları, nakliye uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının taktik operasyonlarını içeriyor.

Tatbikatta Kore Savaşı'nda öldürülen BM birlikleri de anıldı

Tatbikatta, Kore Savaşı sırasında öldürülen BM birliklerini anmak için ortak bir uçuş da gerçekleştirildi. Güney Kore'nin metropol şehirlerinden biri ve ikinci büyük şehri olan Busan'da, hayatını kaybeden askerleri anmak için 47 Fransız askerinin de gömüldüğü BM mezarlığı üzerinde 2 ülkenin hava kuvvetleri ortak uçuş yaptı.

Müşterek tatbikat, Güney Kore'nin NATO ile güvenlik işbirliğini derinleştirmesi çabaları ve Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ortasında gerçekleştiriliyor.

Güney Kore ve NATO işbirliği

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terörle mücadele ve siber savunma dahil 11 alanda işbirliği için yeni ortaklıklar kurulmasında anlaşmaya varmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, işbirliğinin genişletilmesiyle, Güney Kore'nin NATO'nun terörle mücadele tatbikatlarına katılacağı ve NATO ile istişare birimi kurulacağı ifade edilmişti.