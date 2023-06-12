Güney Kore ve Çin, Kuzey Kore'nin düşen casus uydusu enkazı için yarışıyor

Güney Kore, Kuzey tarafından uzaya fırlatılırken arıza sonucu Sarı Deniz'e düşen askeri casus uydunun enkazına ulaşmaya çalışırken aynı amaçla faaliyet yürüten Çin'in gemilerine rastladığını doğruladı.

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"un haberinde, Seul ve Pekin'in, 31 Mayıs'ta Pyongyang'ın fırlattığı ve roket arızası nedeniyle Kore Yarımadası'nın batısında denize düşen uydunun parçalarına ulaşmak için yarıştıkları belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Çin'e ait savaş gemilerine rastlandığını kaydetti.

Çin'in enkaza ulaşmak için Eocheong Adası'nın 200 kilometre batısında bulunan uluslararası sularda çalıştığını belirten Lee, Pekin yönetimine ait gemilerin ülkesinin yürüttüğü çalışmalara müdahale etmediğini anlattı.

Lee, Çin'e ait bazı savaş gemilerinin uluslararası sulardaki faaliyetlerinden haberdar olduklarını kaydederek, Seul hükümetinin henüz herhangi bir müdahaleye gerek duymadığını fakat ordunun gerekli önemleri aldığını bildirdi.

Albay Lee, enkaza ulaşıp ulaşamayacaklarının kesin olmadığını belirtti.

Güney Kore, enkaza ulaşmaya çalışıyor

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'taki fırlatma denemesinin, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu ve uydunun taşıyıcı roketiyle Sarı Deniz'e düştüğü bildirilmişti.

Güney Kore, yerini hızlıca tespit ettikleri roketin batık parçalarını bulmak amacıyla ordunun yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini duyurmuştu.

Roketin 15 metre uzunluğundaki kısmının denizin 75 metre derinliğinde olduğunu belirten Güney Koreli yetkililer, tüm parçaları toplamak için dikkatlice iz sürdüklerini fakat parçaların ağırlığı ve su altındaki kısıtlı görüş nedeniyle sürecin uzadığını dile getirmişti.