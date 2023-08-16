Güney Kore ve BAE İleri Teknolojili Askeri Tatbikat Yaptı

Güney Kore Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ileri teknolojili askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, 2 bin 500 asker ve 200'den fazla askeri ekipman yer aldı. BAE Kara Kuvvetleri Komutanı, tatbikatın yapıldığı merkezi ziyaret etti.

Güney Kore Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile askeri alanda ikili işbirliğini artırmak için ileri teknolojili ortak askeri tatbikat yaptıklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ordusu, 18 Ağustos'ta sona erecek tatbikatın ileri teknolojilerin bulunduğu Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde yapıldığını aktardı.

Tatbikatta, 2 bin 500 civarında askerin yanı sıra tank, helikopter, insansız hava aracı gibi 200'den fazla askeri ekipmanın yer aldığı kaydedildi.

Güney Kore ordusu, 7 Ağustos'tan bu yana devam eden tatbikatta, uzman saldırı birliğine karşı savunma ve saldırı operasyonlarıyla muharebe becerilerine odaklanan eğitimler yapıldığını bildirdi.

BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Said Raşid eş-Şehhi'nin, Güney Kore Ordu Komutanı General Park Jeong-hwan ile tatbikatın yapıldığı merkezi ziyaret ettiği aktarıldı.

Böylece BAE, Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde ilk kez tatbikata katılmış oldu.