Güney Kore ve Almanya, Kuzey Kore ile mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlayarak, özellikle savunma alanında daha güçlü bir tedarik zinciri işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. İki lider, yeşil enerji ve savunma sektöründe ticari ilişkileri geliştirmeyi taahhüt etti.

Güney Kore ve Almanya, özellikle savunma alanında istikrarlı bir tedarik zincirinin inşası ve nükleer silahlanmasını sürdüren Kuzey Kore ile mücadelede işbirliğini güçlendirme mesajı verdi.

Japonya'da düzenlenen G7 liderler zirvesinin ardından ülkesine dönen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkent Seul'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırladı.

Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yoon, Güney Kore ve Almanya'nın artan küresel ekonomik istikrarsızlık ve jeopolitik çatışmalara karşı, dış ticarete bağımlı iki ülke olarak özellikle savunma alanında daha güçlü bir tedarik zinciri işbirliğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yoon, Kuzey Kore'yi artan nükleer faaliyetlerinden uzaklaştıracak diplomatik çabaların sürdürülmesi ve "Kuzey Kore'nin provokasyonlarından hiçbir kazanç elde edemeyeceği" yönünde uluslararası topluma güçlü bir mesaj verilmesi gerektiği konusunda uzlaşı içinde olduklarını vurguladı.

İki lider, özellikle yüksek teknolojili ürünler, yarı iletkenler ve hidrojen projeleri dahil yeşil enerji ve savunma sektöründe ticari ilişkileri geliştirmeyi taahhüt etti.

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla 19 Mayıs'ta başlayan G7 Zirvesi bugün sona ermişti.