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Güney Kore ve Almanya askeri işbirliğini genişletme taahhüdünde bulundu

Güney Kore ve Almanya askeri işbirliğini genişletme taahhüdünde bulundu

Dünya Haberleri

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kim Seung-kyum ve Alman mevkidaşı Korgeneral Carsten Breuer, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini genişletme taahhüdünde bulundu. İkili, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi konuları ele aldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kim Seung-kyum ve Alman mevkidaşı Korgeneral Carsten Breuer, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini genişletme taahhüdünde bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Orgeneral Kim, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kim ve Breuer, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi konuları ele aldı.

Breuer ve Kim, Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın sağlanması için ordular arasındaki işbirliğini "genişletme ve derinleştirme" sözü verdi.

Kim, ülkesine olan desteklerinden ötürü Almanya'ya şükranlarını sunarken, ikili "dünyada ve Avrupa'da barışı teşvik etmek için birlikte çalışmayı" kabul etti.

Almanya'nın Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların Kore Yarımadasındaki barış ve istikrara katkıda bulunduğu dile getiren Kim, Almanya'yı Seul yönetiminin barış politikasını desteklemeye çağırdı.

Öte yandan Kim ve Breuer, Ukrayna'da uzun süren savaşla ilgili endişelerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Dünya

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