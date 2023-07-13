Güney Kore ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi
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Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, Güney Kore'nin F-15K savaş uçakları ve ABD'nin F-16 jetleri kullanıldı. Tatbikat, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü gösterdi.
Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore'nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD'nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.
ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD'nin "genişletilmiş caydırıcılık" taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.
Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının, "ezici" gücünü kullanarak barışı tesis etmeye devam edeceği vurgulandı.
Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı kaydediliyor.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından dün yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığını açıklamıştı.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye "bedelinin ödetileceğini" ifade etmişti.
Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurmuştu.