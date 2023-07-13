Güney Kore ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, Güney Kore'nin F-15K savaş uçakları ve ABD'nin F-16 jetleri kullanıldı. Tatbikat, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü gösterdi.