Güney Kore ordusu ile ABD güçleri, Kuzey Kore'nin topçu atışı tehditlerine karşı askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta 5 bin 400 asker ve 300 topçu sistemi kullanıldı.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin topçu tehditlerine karşı tatbikat yaptı

Güney Kore ordusu ile ABD güçlerinin, Kuzey Kore'nin "topçu atışı tehditlerine" karşı askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın 25 Ekim'de başladığı ve 3 gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, askeri tatbikatın Güney Kore ordusunun 13 Ekim'de başlayan ve 22 Kasım'a kadar sürmesi planlanan yıllık "Hoguk Tatbikatları" kapsamında olduğu vurgulandı.

Güney Kore ve ABD'den 5 bin 400 askerinin katıldığı tatbikatta 300 topçu sistemi ve bazı hava araçlarının da kullanıldığını kaydedildi.

Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatın olası bir saldırıda Kuzey Kore'nin "topçu atışı tehditlerinin" en kısa sürede imha edilmesini amaçladığı belirtildi.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin saatte 16 bin atış yapabilen uzun menzilli topçu bataryaları bulunduğunu ifade ediyor.