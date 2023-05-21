Güney Kore lideri Yoon, Ukrayna'ya yardım sözü verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy G7 Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'ya savunma amaçlı yardım sözü verildi. Ayrıca, Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları da görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ilk görüşmelerini G7 Zirvesi'nde gerçekleştirdi.

Güney Kore lideri Yoon'un ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın talebi üzerinde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'ya mayın temizleme ekipmanlarının da yer aldığı ek yardım sözü verildiği aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin ilk kez bir araya geldiği belirtilerek Güney Kore'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımların savunma amaçlı olacağı kaydedildi.

Yoon'un, Seul'ün özgürlük, uluslararası dayanışma ve kurallara dayalı uluslararası bir düzene değer verdiğini ifade ettiği belirtilen açıklamada, Güney Kore liderinin Kiev'e verdiği desteği yinelediğinin altı çizildi.

Açıklamada, Yoon ve Zelenskiy'in, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için hem özel sektör hem de devlet bazında ikili işbirliğine duyulan ihtiyaç konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon açıklamasında, Zelenskiy'in saldırı amaçlı olmayan, sadece savunmaya yönelik yardımlar istediğini ve Güney Kore'ye, daha önce yaptığı insani yardımlar için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Lee yaptığı açıklamada, "Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, mayın temizleme ekipmanı ve ambulanslar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu malzemeleri derhal sağlamak için çalışacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in savaşın uzaması nedeniyle uluslararası desteğin artan önemini vurguladığını aktaran Lee, Güney Kore liderinin de barış sağlanana kadar Ukrayna halkının yanında olacağını söylediğini belirtti.

Toplantı, Zelenskiy'in ülkesinin Rusya'nın işgaline karşı mücadelesine uluslararası destek toplamak için Hiroşima'ya gelişinden bir gün sonra, G7 Zirvesi'nin oturum aralarında gerçekleşti.

Zelenskiy, Hiroşima'da atom bombası kurbanları için yapılan anıtı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hiroşima'da atom bombası kurbanları için inşa edilen anıtın önünde saygı duruşunda bulundu ve çelenk bıraktı.

Zelenskiy'nin parktaki Atom Bombası Kubbesi ve anıt hakkındaki açıklamaları dinlerken duygulandığı anlar da kameralara yansıdı.

Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları temaslarını sürdürüyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Hiroşima'da G7 Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde Seul ve Tokyo arasındaki işbirliğini geliştirme yönünde kararlılık vurgulandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park açıklamasında, Yoon'un martta Japonya'ya yaptığı ziyaret ve bundan önce Kişida'nın Güney Kore ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerinin normale döndüğünü kaydetti.

Park ayrıca, mevkidaşı Hayaşi ile ikili ilişkileri geliştirme ve bölgesel ve küresel konularda işbirliği çabalarının sürdürülmesi konusunda fikir birliğinde olduklarını vurguladı.

Hayaşi de açıklamasında, Güney Kore ve Japonya liderlerinin kararlı duruşları sayesinde iki ülke arasındaki mekik diplomasisinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokyo ve Seul arasında bağları daha da sağlamlaştırmak için işbirliğini geliştirme arzusunda olduklarını ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul ve Tokyo'nun, artan Kuzey Kore nükleer tehdidi, Ukrayna meselesi ve küresel tedarik zinciri konularında, Washington'ın da dahil olduğu ikili ve üçlü işbirliğini güçlendirme ihtiyacına ilişkin görüş birliğinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Park ve Hayaşi'nin diplomasi, güvenlik, ekonomi, kültürel ve halklar arası etkileşim gibi çeşitli alanlarda ikili ilişkileri iyileştirmek için yakın teması sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi.