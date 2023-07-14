Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yaptırımlar Uyguladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine devam etmesi üzerine 4 kişi ve 3 kuruluşa yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Yaptırım uygulananlar arasında Kuzey Kore Savunma Bakanlığına bağlı şirketler ve üst düzey devlet yetkilileri de bulunuyor.

Güney Kore, kıtalar arası balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'den 4 kişi ve 3 kuruluşa tek taraflı yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tepki ve kınamalara rağmen Kuzey'in balistik füze denemelerine devam etmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlık, bölgede barış ve güvenliği tehdit etmekle suçladığı Kuzey Kore'nin nükleer silah ve finansmanını sağlayan 4 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulandığını belirtti.

Yaptırım uygulanan Kuzey Kore Savunma Bakanlığına bağlı "Chilsong" ve "Kore Paekho" şirketlerinin, 1980'den bu yana Orta Doğu ve Afrika'da yürüttüğü sanat ve inşaat faaliyetleriyle Pyongyang yönetimini finanse ettiği biliniyor.

Üst düzey devlet yetkilileri Jong Kyong-Thaek ve Pak Kwang-ho'nun yanı sıra Kongo'da yürüttükleri sanat ve inşaat faaliyetleriyle Kuzey'e gelir sağladığı ifade edilen Hwang Kil-su ve Pak Hwa-song isimli kişiler de yaptırım uygulananlar arasında yer alıyor.

Son yaptırımlar, geçen yıl hükümetin başına geçen Yoon Suk-yeol yönetiminin 10'uncu tek taraflı yaptırımı olarak kaydedildi.

Kuzey Kore Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'nin, başkent Pyongyang yakınlarından dün yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığını açıklamıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı ifade edilmiş, ülkeye uluslararası yükümlülüklere ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması çağrısı yapılmıştı.