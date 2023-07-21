Güney Kore, Kuzey Kore'ye nükleer saldırı tehdidi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ABD'nin nükleer denizaltısının bölgeye gelmesinin 'nükleer silah kullanımı için yasal zemin oluşturabileceği' açıklaması üzerine Kuzey'i herhangi bir nükleer saldırıda bulunması halinde anında karşılık verileceği konusunda uyardı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ABD'nin nükleer denizaltısının bölgeye gelmesinin "nükleer silah kullanımı için yasal zemin oluşturabileceği" açıklaması üzerine Kuzey'i herhangi bir nükleer saldırıda bulunması halinde anında karşılık verileceği konusunda uyardı.

???????Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin ABD'nin "USS Kentucky" isimli nükleer denizaltısı ve Nükleer Danışma Grubunun (NCG) toplantısına tepki göstermesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pyongyang yönetiminin, Güney Kore-ABD ittifakına karşı herhangi bir nükleer saldırıda bulunması halinde anında güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık verilecek." ifadesi kullanılarak, nükleer bir saldırı durumunda Kuzey Kore'deki yönetimin "sonlanacağı" belirtildi.

NCG toplantısının ve USS Kentucky nükleer denizaltısının konuşlandırılmasının, Kuzey Kore'nin "artan nükleer ve füze tehditlerine" karşı "haklı" savunma tedbirleri olarak tanımlanan açıklamada, Pyongyang'ın söz konusu tedbirlerin "nükleer tehdit olduğunu" iddia ettiği söylemleri reddedildi.

Pentagon: USS Kentucky'nin Güney Kore ziyaretindeki amaç barışa teşvikti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Lisa Lawrance, ABD'nin nükleer denizaltısının Güney Kore ziyaretinin, "Kuzey Kore'nin artan tehditlerine" bir yanıt niteliğinde olduğunu ve ziyaretle Kore Yarımadası'nda barış ve istikrara teşvikin amaçlandığını belirtti.

Lawrance, "Pyongyang yönetiminin söz konusu ziyaretle bölgedeki gerilimin daha da artacağı yönündeki iddiasını" reddetti.

ABD'nin 42 yıl sonra ilk kez gönderdiği nükleer denizaltı, Güney Kore kara sularını terk etti

"Kuzey Kore'yi saldırılarından caydırmak" amacıyla 1981'den bu yana ilk kez Güney Kore'nin kara sularına demir atan ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltının Busan Limanı'ndan ayrıldığı bildirildi. Denizaltının nereye gittiğinin bilinmediği aktarıldı.

ABD'nin "Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve füze kışkırtmalarına" karşı Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri taahhüdü kapsamında 42 yıl sonra ilk kez gönderdiği nükleer denizaltı, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na ulaşmıştı.