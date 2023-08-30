Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşılık olarak balistik füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin menziline ilişkin detaylar açıklanmadı. Fırlatma, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatlar sonrasında gerçekleşti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının fırlatmayı duyurduğu açıklamada füzenin menziline ilişkin detaylara yer verilmedi.

Fırlatmanın ABD'nin Güney Kore ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası'na göndermesinden kısa süre sonra gerçekleştiği bildirildi.