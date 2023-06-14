Güney Kore, Kuzey Kore'ye Kaesong'daki irtibat bürosunun yıkılması nedeniyle tazminat davası açtı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sınır kenti Kaesong'da bulunan Koreler arası irtibat bürosunun, Kuzey Kore tarafından yıkılmasıyla ilgili tazminat davası açıldığını duyurdu. Hükümet, devlet varlıklarının kaybına neden olduğu için Seul Merkez Bölge Mahkemesinde, Kuzey Kore'ye 44,7 milyar wonluk (35 milyon dolar) tazminat davası açtı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sınır kenti Kaesong'da bulunan Koreler arası irtibat bürosunun, Kuzey Kore tarafından yıkılmasıyla ilgili tazminat davası açıldığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, hükümet, devlet varlıklarının kaybına neden olduğu için Seul Merkez Bölge Mahkemesinde, Kuzey Kore'ye 44,7 milyar wonluk (35 milyon dolar) tazminat davası açtı.

Dava, 16 Haziran'da sona erecek zaman aşımı süresinden önce açıldı.

Hükümet yetkilileri, dava yoluyla tazminat alarak, Kuzey Kore'nin neden olduğu kayıpların telafisinin amaçlandığını söyledi.

Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin irtibat bürosunu yıkması bariz olarak yasa dışı bir eylemdir. Kuzey, konuya ilişkin Koreler arası anlaşmaları da ihlal etti ve iki Kore arasındaki karşılıklı saygı ve güven temelini sarstı." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 26 Temmuz 2020'de, Kuzey Kore'nin, sınır kenti Kaesong'da bulunan Koreler arası irtibat bürosu binasını yıktığını duyurmuştu.