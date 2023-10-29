Güney Kore, Kuzey Kore'ye insani yardım sağladı

Güney Kore, iki ülke arasındaki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'nde Kuzey Kore'ye ait geminin mahsur kaldığının tespit edilmesinin ardından bu gemiye insani yardımda bulunduklarını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS), yapılan açıklamada, NLL'nin kuzeyindeki Doğu Denizi yakınlarında Kuzey Kore'ye ait bir geminin mahsur kaldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada geminin Kuzey Kore'ye ait olduğu, ancak mürettebattaki kişilerin kimliklerinin teyit edilemediği belirtildi.

JCS açıklamasında, yaklaşık 10 gündür başıboş bir şekilde sürüklenen geminin mürettebatına "insani çerçevede" yiyecek ve içecek yardımı yapıldığı ifade edildi.