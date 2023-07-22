Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e füze fırlattığını bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore'nin fırlatma denemeleri yakından izlenirken, ABD ile işbirliği içinde Güney Kore ordusu teyakkuz halinde bulunuyor.