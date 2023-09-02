Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e füze fırlattığını açıkladı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru birden fazla seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, füze denemelerini hız kesmeden sürdürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 04.00 sıralarında Sarı Deniz istikametine birden fazla seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı takip ve analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Lim Jong-dek liderliğinde acil bir toplantı gerçekleştiren Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) atılacak adımları ele aldığı aktarıldı.

Bölgede tansiyon yükselmişti

ABD ve Güney Kore geçtiğimiz 21 Ağustos'ta bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlamış, tatbikat geçtiğimiz perşembe günü sona ermişti. Kuzey Kore ise "Kuzey'i işgal provası" olarak nitelendirdiği tatbikata sert tepki göstermişti. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye yanıt olarak askeri tatbikat ve füze denemeleri gerçekleştirmişti. - PYONGYANG