Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı casus uydunun askeri bir faydası olmadığını açıkladı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı ve düşen casus uydunun parçalarını incelemeyi tamamladıklarını ve uydunun askeri bir faydası olmadığını açıkladı. Güney Kore ve Amerikalı uzmanlar tarafından yapılan analizler sonucunda bu değerlendirme yapıldı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Kore ordusu 31 Mayıs'ta başlattığı Kuzey Kore uzay aracının enkazını arama operasyonunu sonlandırdı. Arama operasyonu donanma gemileri, uçaklar ve dalgıçlarla 36 gün boyunca yürütüldü. Kuzey Kore uydusunun büyük parçalarının ele geçirilmesinin ardından Güney Koreli ve Amerikalı uzmanlar tarafından yapılan dikkatli analizler sonucunda, uydunun keşif uydusu olarak askeri bir faydası olmadığı değerlendirildi" denildi.NELER OLDU?Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta 'casus uydu' fırlattığını duyurdu. Balistik füze teknolojisi kullanılarak fırlatıldığı ifade edilen uydu, teknik arıza sonucu denize düştü. Daha sonra Güney Kore, fırlatılan uyduya ait parçaları incelemek için arama çalışmaları başlattı.Kuzey Kore'nin söz konusu eyleminin ardından birçok üst düzey yetkili, kınama mesajı yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu eylemi kınadığını belirterek Kuzey Kore'yi diyaloğa çağırdı.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), söz konusu fırlatmanın doğrudan Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze programıyla ilgili teknolojileri içermekte olduğu belirtilerek, "Durumu müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içerisinde değerlendiriyoruz. Bu olayın ABD personeli, toprakları veya müttefiklerimiz için acil bir tehdit oluşturmadığını değerlendirdik, ancak durumu izlemeye devam edeceğiz. ABD'nin ülke savunması ile Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhüdü sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer vermişti.