Güney Kore, Kuzey Kore'nin düşen casus uydusunun enkazına ulaştı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'ta uzaya fırlattığı ancak taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle Sarı Deniz'e düşen askeri casus uydusunun enkazının bir kısmına ulaştığını açıkladı. Güney Kore ordusu, enkazın bir kısmına ulaşarak ABD ortaklığında inceleme yapacak. Enkazın kalan kısmına ulaşmak için de operasyonlar sürdürülüyor.