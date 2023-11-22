Güney Kore, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını duyurdu. Kuzey Kore'nin askeri casus uydu fırlatması nedeniyle alınan bu kararla, Güney Kore sınırında keşif ve gözetleme faaliyetlerine tekrar başlanacak.

Güney Kore, Kuzey Kore ile imzalanan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldı

Güney Kore, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisi, Bakanlar Kurulunun, Başbakan Han Duck-soo liderliğinde olağanüstü toplandığını açıkladı.

Han, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, "Pyongyang'ın dün askeri casus uydu fırlatması" nedeniyle, 2018'de imzalanan Koreler arası anlaşmanın hükümlerinden bazılarını askıya aldıklarını bildirdi.

Kuzey Kore sınırında keşif ve gözetleme faaliyetlerine tekrar başlayacaklarını vurgulayan Han, Kuzey Kore'nin bölgede askeri gerilimi azaltmak ve iki ülke arasında güven inşa etmek için tasarlanan anlaşmaya uymadığına dikkati çekti.

Han, "Ordumuzun tehdit oluşturan hedefleri tespit etme ve müdahale kabiliyeti büyük ölçüde artacak." dedi.

ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı

Öte yandan, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltı Los Angeles sınıfı "USS Santa Fe"nin (SSN-763) ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda bulunan üsse ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, denizaltının ziyareti vesilesiyle Güney Kore ile ABD arasındaki işbirliğinin ve müşterek savunma duruşunun "daha da güçleneceği" vurgulandı.

Kuzey Kore, casus uydu taşıyan bir roket fırlattı

Kuzey Kore, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Ülke yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirmişti.

Açıklamada, fırlatılışı "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından takip edilen" uydunun, rakiplerinin "düşmanca" askeri hamlelerine karşılık ülkenin savaş hazırlığı kapasitesini artıracağı belirtilmişti.