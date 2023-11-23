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Güney Kore, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin kalıntılarını iade etti

Güney Kore, 1950-1953 yıllarında yaşanan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin kalıntılarını iade etti. Kalıntılar, Seul'de düzenlenen törenle Çinli yetkililere teslim edildi. Bu proje kapsamında Güney Kore, şimdiye kadar 938 Çinli askerin kalıntılarını iade etti.