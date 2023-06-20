Güney Kore, Japonya'nın Fukuşima suları nedeniyle sahillerde radyasyon testi yapacak
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Güney Kore hükümeti, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santralindeki suları okyanusa tahliye edeceğini açıklamasının ardından, endişelerin giderilmesi için yaz tatili öncesi sahillerde radyasyon testi yapılacağını bildirdi.
Güney Kore hükümeti, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santralindeki suları okyanusa tahliye edeceğini açıklamasının ardından, endişelerin giderilmesi için yaz tatili öncesi sahillerde radyasyon testi yapılacağını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesinden sonra ülkedeki 20 önemli sahilde her hafta radyasyon seviyeleri ölçülecek.
Güney Kore hükümeti, nisanda Fukuşima Santrali civarındaki açık denizden topladığı su örneklerini, Japonya'nın su tahliyesinin ardından aynı bölgelerden alınacak yeni örneklerle karşılaştıracak.
Fukuşima yakınlarındaki bölgelerden 2013'te tüm deniz ürünlerinin ithalatını yasaklayan Güney Kore, okul yemeklerindeki deniz ürünlerinde daha ayrıntılı radyasyon testleri yapılacağını bildirmişti.