Güney Kore, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki Atık Suyun Tahliye Planına Şikayet Edecek

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP), Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliye planına ilişkin gelecek hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine (UNHRC) resmi şikayet dilekçesi vereceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Parti Sözcüsü Woo Won-shik, yaptığı açıklamada, tahliye planının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

Planın bilimsel verilere göre hazırlanmadığını savunan Woo, Japonya'nın tahliye planına ilişkin UNHRC'ye resmi şikayet dilekçesi vereceklerini ifade etti.

DP, şikayette bulunmanın yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon vatandaştan imza toplayarak bunları Devlet Başkanlığına da teslim etmeyi planlıyor.

Demokrat Parti üyeleri ayrıca Tokyo'nun planını protesto etmek amacıyla üçüncü kez Japonya'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesini ağustos sonu veya eylül başında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Atık suyun denize tahliye planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.