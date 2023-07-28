Güney Kore, Japonya'nın Dokdo/Takeşima adalarındaki hak iddiasını protesto etti

Güney Kore, Japonya'nın 5 yıllık savunma hedeflerini içeren raporunda tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarında yeniden hak iddiasında bulunmasını 'şiddetle' protesto etti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'yı hak iddiasını geri almaya çağırdı ve adaların Güney Kore topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Güney Kore, Japonya'nın 5 yıllık savunma hedeflerini içeren raporunda tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarında yeniden hak iddiasında bulunmasını "şiddetle" protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk yaptığı açıklamada, Japonya Savunma Bakanlığının "Japonya Savunması 2023" adlı 5 yıllık savunma hedefleri ve programını ele alan raporuna tepki gösterdi.

Sözcü Lim, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarına yönelik Japonya'nın hak iddiasını tekrarlamasını "şiddetle" protesto ederek, Japonya'yı, yinelediği hak iddiasını geri almaya çağırdı.

Bu iddianın, Güney Kore'nin tartışmalı adalardaki egemenliğinde herhangi bir etkisi olmadığını vurgulayan Lim, Seul'ün bu konudaki kışkırtmalara kesin bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Lim, bu adaların Güney Kore topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Tokyo hükümetinin haksız egemenlik iddialarını tekrar tekrar gündeme getirmesini şiddetle protesto ediyor ve Tokyo'yu söz konusu iddiaları derhal geri çekmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı da, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği Baş Müsteşar vekili Mondo Yamamoto ve askeri ataşesi Kotaro Hyodo'yu bakanlığa çağırarak konuya ilişkin protestolarını iletti.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.