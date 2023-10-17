Güney Kore, Japonya Başbakanı'nın Yasukuni Tapınağı'na bağışını kınadı

Güney Kore, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunmasını derin hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Güney Kore, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, İkinci Dünya Savaşı'nda mazisi nedeniyle tartışmalı görülen Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunmasından dolayı "derin hayal kırıklığı ve üzüntü duyduğunu" bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, basın toplantısında Japonya'nın bağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Lim, "Hükümet, Japon liderlerin savaş suçlularını kutsayan ve Japonya'nın geçmiş savaşlardaki saldırganlığını yücelten Yasukuni Tapınağı'na tekrar bağış göndermesinden veya saygılarını sunmasından derin hayal kırıklığı ve üzüntü duymaktadır." dedi.

Kişida, "tartışmalı" Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunmuştu

Başbakan Kişida, başkent Tokyo'nun Kudankita bölgesindeki Şinto Tapınağı'nda başlayan sonbahar festivali kapsamında, Yasukuni Tapınağı'na makamı adına "Masakaki çiçeği" göndermişti.

Kyodo ajansına göre, Başbakanlığa yakın kaynaklar, 19 Ekim'e kadar sürecek sonbahar festivali kapsamında Kişida'nın tapınağı resmen ziyaret etmeyi planlamadığını belirtmişti.

Devlet yetkililerinin tapınağa resmi ziyaret ve bağışları, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'nin sert tepkisine yol açabiliyor.

Savaş mazisi

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı biliniyor.

Tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle Yasukuni, tartışmalı statüsünü koruyor.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.