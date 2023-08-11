Güney Kore, İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını umuyor

Güney Kore'nin, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'ın ülkede dondurulan varlıklarına ilişkin sorunun barışçıl şekilde çözülmesini umut ettiği ve ABD ile İran da dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Güney Kore'nin, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'ın ülkede dondurulan varlıklarına ilişkin sorunun barışçıl şekilde çözülmesini umut ettiği ve ABD ile İran da dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Yonhap'ın haberine göre, ismi açıklanmayan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran'ın ABD ile Güney Kore'de dondurulan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasıyla ilgili iddialara dair gazetecilere konuştu.

Bakanlığın, ABD ile İran'ın söz konusu meselede anlaştığına ilişkin medyada çıkan haberler hakkında "doğrulayacak bilgiye sahip olmadığını" söyleyen yetkili, " Hükümet, dondurulan varlıklar sorununu çözmek için ABD ve İran da dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın istişarelerde bulundu ve bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülebileceğini umuyoruz." dedi.

ABD ve İran basınında dün yer alan bazı haberlerde, iki ülkenin, ABD'de tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla İran'da tutuklu 5 ABD'linin takası ve İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaştığı belirtilmişti. Kaynaklar, İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının Katar Merkez Bankasındaki bir hesaba aktarılacağını ifade etmişti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, döviz kaynaklarının tamamı Katar'daki bir hesaba aktarılana kadar, hapisten çıkarılarak ev hapsine alınan Amerikalı mahkumların serbest bırakılmayacağını duyurmuştu.