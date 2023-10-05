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Güney Kore ile Japonya Arasında Stratejik Diyalog Toplantısı Düzenlendi

Güney Kore ile Japonya, 9 yılın ardından ilk kez iki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla 'stratejik diyalog' toplantısı düzenledi. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar ele alındı.