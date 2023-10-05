Güney Kore ile Japonya Arasında Stratejik Diyalog Toplantısı Düzenlendi
Güney Kore ile Japonya, 9 yılın ardından ilk kez iki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla 'stratejik diyalog' toplantısı düzenledi. Toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar ele alındı.
Güney Kore ile Japonya, 9 yılın ardından ilk kez iki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla "stratejik diyalog" toplantısı düzenledi.
Güney Kore Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin ile Japon mevkidaşı Okano Masataka, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.
9 yılın ardından ilk kez düzenlenen "stratejik diyalog" toplantısında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar ele alındı.
Güney Kore ile Japonya arasında stratejik diyalog kanalı 2005'te oluşturulmuş ancak ikili ilişkilerin soğuması üzerine son toplantı 2014'te gerçekleştirilmişti.