Güney Kore, Hawaii'deki Orman Yangınlarına 2 Milyon Dolar Yardım Sağlayacak

Güney Kore, ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarının neden olduğu hasar nedeniyle bölgeye 2 milyon dolar insani yardım sağlamayı planladığını duyurdu. Yardımların Hawaii hükümetinin felaketten hızla kurtulmasına, orman yangınlarından etkilenen insanların günlük yaşamlarına dönmesine ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olacağı umuluyor.

Güney Kore, ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarının neden olduğu hasar nedeniyle bölgeye 2 milyon dolar insani yardım sağlamayı planladığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Hawaii'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Seul yönetiminin su, yiyecek ve diğer ihtiyaç malzemelerini Hawaii hükümetine ve yerel yardım kuruluşlarına göndereceği belirtildi.

Söz konusu yardımların yanı sıra 2 milyon dolar maddi yardım sağlanmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, "Yardımların Hawaii hükümetinin felaketten hızla kurtulmasına, orman yangınlarından etkilenen insanların günlük yaşamlarına dönmesine ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olacağını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hawaii Valisi Josh Green'in yardımlar için "derin takdirini ilettiği" bildirildi.

Hawaii'deki orman yangınları

ABD'nin Hawaii eyaletinde devam eden yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükselmişti ve olay ülkede son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları olarak kayıtlara geçmişti.

Hawaii Valisi Green, can kaybının artmasını beklediklerini söyleyerek "Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.

Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.