Güney Kore, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine yeşil ışık yakan rapora saygı duyacak

Güney Kore hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine yeşil ışık yakan raporuna saygı duyacağını bildirdi. Çin ise raporun meşruluğunu sorgulayarak, radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemeyeceğini vurguladı.

Güney Kore hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine yeşil ışık yakan raporuna, saygı duyacağını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hükümet Politika Koordinasyon Ofisi Başkan Yardımcısı Park Ku-yeon, basın toplantısında, rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

UAEA'nın Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesine yeşil ışık yakan raporuna itibar edeceklerini belirten Park, ayrıca söz konusu raporu inceleyip kendi bilimsel raporlarını hazırlayacaklarını kaydetti.

Çin, radyoaktif suyun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepkili

Çin, raporun meşruluğunu sorgulayarak, radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemeyeceğini vurgulamıştı.

"Aceleyle" hazırlanan raporun "değerlendirmeye katılan uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yansıtmakta başarısız olduğunu" iddia eden Çin, UAEA'ya dayanarak radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemeyeceği belirtmişti.

Atık suyun denize tahliyesi planı

UAEA, atık suyun denize tahliyesi planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler tepki göstermişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun, bu yılın yaz aylarında başlatılacağı duyurulmuştu. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği ifade ediliyor.

???????Mart 2011'de, 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime, sızıntıya sebep olmuş, santralin etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.