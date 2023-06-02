Güney Kore Dışişleri Bakanı Özbekistan'da temaslarda bulundu

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, stratejik ortak gördükleri Özbekistan'da gerçekleştirilen büyük değişim ve reformları kararlı ve kapsamlı şekilde desteklediklerini söyledi. Park, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, stratejik ortak gördükleri Özbekistan'da gerçekleştirilen büyük değişim ve reformları kararlı ve kapsamlı şekilde desteklediklerini söyledi.

Park, temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Taşkent'te mevkidaşı Bahtiyar Saidov ile iki ülke arasındaki işbirliği ve perspektifine ilişkin görüşme yaptı.

Görüşmede Park, son dönemde iç ve dış politikadaki başarılarını överek, stratejik ortak Özbekistan'da uygulanmakta olan büyük değişim ve reformları kararlı ve kapsamlı şekilde desteklediğini kaydetti.

Görüşmelerin ardından bakanlar, iklim değişikliği konusunda işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmaya imza attı, ayrıca e-parlamentonun geliştirilmesi, ormancılık, bitki karantinası ve koruması alanlarında işbirliğini öngören belgeler imzalandı.

Park, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.