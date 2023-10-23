Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile stratejik işbirliklerinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İki lider, inşaat, enerji, turizm, kültürel alışveriş, araba ve gemi üretimi gibi yüksek teknolojili endüstri sektöründe işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, İsrail-Filistin çatışmasına da değinilerek, Güney Kore'nin insani yardımlar dahil olmak üzere gerekli yardımlaşmayı sunacağı belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "stratejik ortaklığı derinleştirme" konusunda anlaştı.

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yoon, Suudi Arabistan ziyaretinin ikinci gününde, başkent Riyad'daki El Yamamah Sarayı'nda Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldi.

İki lider, inşaat ve enerji sektörleri dışında turizm, kültürel alışveriş, araba ve gemi üretimi gibi yüksek teknolojili endüstri sektöründe stratejik işbirliklerinin "derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi" konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, İsrail- Filistin çatışmasına da değinen Yoon, ülkesinin insani yardımlar dahil olmak üzere "gerekli yardımlaşmayı sunacağını" kaydetti.

Yonhap haber ajansına göre, Yoon'un, 21 Ekim'de başlayan 4 günlük Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a gitmesi bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kasım 2022'de iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek projelerle ilgili bir komite kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.