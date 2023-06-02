Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Doğu Timor Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor'un (Timor Leste) Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ile ikili ilişkiler ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri hakkında görüşme yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor'un (Timor Leste) Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ile ikili ilişkiler ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri hakkında görüşme yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Jeju Forumu için Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Ramos-Horta, Yoon ile bir araya geldi.

Güney Kore Başkanlık Ofisi Sözcüsü Lee Do-woon tarafından yapılan açıklamada, Yoon ve Ramos-Horta'nın iki ülke arasında özel ilişkinin güçlendirilmesinin yanı sıra kalkınma, işgücü, eğitim ve ormancılık alanında işbirliği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, Yoon'un, Doğu Timor Cumhurbaşkanı'ndan ada ülkesindeki Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı'na (KOICA) desteğini talep ettiği ve Ramos-Horta'yı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeliği için tebrik ettiği kaydedildi.

Ramos-Horta'nın ise Güney Kore'yi ülkesinde yatırım yapmaya davet ettiği aktarılan açıklamada, 2030 Dünya Fuarı'nın Güney Kore'nin Busan kenti ev sahipliğinde yapılması ve Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği için desteğini yinelediği vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi ve füze denemelerini de kınayan Ramos-Horta'nın, söz konusu girişimlere karşı uluslararası toplumun verdiği tepkilerde aktif rol alacağı taahhüdünde bulunduğunun altı çizildi.