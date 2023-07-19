Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Nükleer Denizaltısını Ziyaret Etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 42 yıl sonra ilk kez ülke kara sularına demirleyen ABD nükleer denizaltısını ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine yönelik 'caydırıcılık' mesajı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 42 yıl sonra ilk kez ülke kara sularına demirleyen ABD nükleer denizaltısını ziyaretinde Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine yönelik "caydırıcılık" mesajı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, Busan'a demirleyen USS Kentucky isimli denizaltıyı ziyaret etti.

Ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yoon, denizaltının Busan donanma üssüne demirlemesinin iki ülkenin "genişletilmiş caydırıcılığının" inandırıcılığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Yoon, Güney Kore ve ABD'nin, Nükleer Danışma Grubu (NCG) ve Kentucky nükleer denizaltısı gibi stratejik varlıklar vasıtasıyla Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine kararlılıkla ve kuvvetli bir şekilde karşılık verileceğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'yi saldırılarından caydırmak" amacıyla ABD'nin 1981'den bu yana Güney Kore'ye ilk kez nükleer denizaltı gönderdiği kaydedilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden ile nisanda Washington Deklarasyonu'nu imzalamıştı.

Yoon, deklarasyon ile ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu belirtmiş ve imza sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli ittifak" olarak nitelemişti.

Nükleer Danışma Grubu

ABD ile Güney Kore arasında 27 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masaüstü simülasyon oluşturulacağı duyurulmuştu.

Halihazırda ABD'nin bölgedeki güçlerinin, Güney Kore ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile ayrı ayrı eş zamanlı bilgi paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

Kuzey Kore ise ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde askeri blok kurmayı hedeflediğini, böylelikle bölgedeki "NATO'nun Asya versiyonunu" oluşturmaya çalıştığını iddia etmişti.

NCG'nin açılış toplantısı, Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell ve Güney Kore Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo'nun eş başkanlığında Seul'deki başkanlık ofisinde dün yapılmıştı.