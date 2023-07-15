Üye Girişi
Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Ukrayna'ya Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Polonya'daki resmi ziyaretinin ardından Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yoon, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Polonya'daki 3 günlük resmi ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gitti.

Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, Yoon'un, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettiğini, ilerleyen saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmede, Güney Kore'nin Ukrayna'ya ek yardım sağlayabileceği alanların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Dünya

Volodimir Zelenskiy Güney Kore Polonya Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title