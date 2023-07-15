Güney Kore Devlet Başkanı Ukrayna'ya Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Polonya'daki resmi ziyaretinin ardından Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yoon, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Polonya'daki 3 günlük resmi ziyaretinin ardından Ukrayna'ya gitti.
Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun-hye, Yoon'un, İrpin ve Buça kentlerini ziyaret ettiğini, ilerleyen saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.
Görüşmede, Güney Kore'nin Ukrayna'ya ek yardım sağlayabileceği alanların ele alınması bekleniyor.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Dünya