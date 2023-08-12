Güney Kore Devlet Başkanı Khanun Tayfunu'ndan etkilenenlere destek sağlanması talimatı verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Khanun Tayfunu'ndan etkilenenlere hızlı ve yeterli destek sağlanması için talimat verdi. Tayfun nedeniyle ülkede tesisler zarar gördü, toprak kaymaları meydana geldi ve ulaşımda kesintiler yaşandı. Ancak can kaybı rapor edilmedi ve tahliye edilen kişilerin çoğu evlerine döndü.