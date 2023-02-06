Güney Kore'den anlamlı mesaj

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye'de meydana gelen iki deprem sonrasında anlamlı bir taziye ve dayanışma mesajı paylaştı. Güney Kore Devlet Başkanı mesajında "Bu zor dönemde kalbim Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. Kore, sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletmektedir. Kore Savaşı'nda kanla yoğrulmuş kardeşlik bağımız olan Türkiye'ye mümkün olan her şekilde yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya