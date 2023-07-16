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Güney Kore'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 33 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Kore'de son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 10 kişiden haber alınamıyor. Kuzey Gyeongsang eyaletinin güneydoğusunda ve Chungcheong eyaletinin orta kesiminde 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Kore'de Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e YükseldiGüney Kore'nin Kuzey Chungchong eyaletinin Chongju şehrinde sular altında kalan bir otoparkta çalışan kurtarma görevlileri, 16 Temmuz 2023. (Fotoğraf: (NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

SEUL, 16 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'de son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 10 kişiden haber alınamıyor. Merkezi afet ve güvenlik önlemleri merkezinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre Kuzey Gyeongsang eyaletinin güneydoğusunda ve Chungcheong eyaletinin orta kesiminde 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Kore'de Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e YükseldiGüney Kore'nin başkenti Seul'de sular altında kalan Banpo Hangang Parkı, 16 Temmuz 2023. (Fotoğraf: (NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Güney Kore'de Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e YükseldiGüney Kore'nin Kuzey Chungchong eyaletinin Yecheon ilçesindeki çalışmalar sırasında dinlenen bir kurtarma görevlisi, 16 Temmuz 2023. (Fotoğraf: (NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Güney Kore'de Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e YükseldiGüney Kore'nin Kuzey Chungchong eyaletinin Yecheon ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası alanda çalışan bir kurtarma görevlisi ile arama köpeği, 16 Temmuz 2023. (Fotoğraf: (NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Güney Kore'de Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e YükseldiGüney Kore'nin Kuzey Chungchong eyaletinin Chongju şehrinde arama kurtarma çalışmalara katılan ekipler, 16 Temmuz 2023. (Fotoğraf: (NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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