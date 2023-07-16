Güney Kore'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 33 Kişi Hayatını Kaybetti
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Güney Kore'de son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 10 kişiden haber alınamıyor. Kuzey Gyeongsang eyaletinin güneydoğusunda ve Chungcheong eyaletinin orta kesiminde 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
SEUL, 16 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'de son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 10 kişiden haber alınamıyor. Merkezi afet ve güvenlik önlemleri merkezinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre Kuzey Gyeongsang eyaletinin güneydoğusunda ve Chungcheong eyaletinin orta kesiminde 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: Xinhua / Dünya