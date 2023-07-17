Güney Kore'deki sel felaketinde su altında kalan bir tünelde 13 kişinin cesedi bulundu

Güney Kore'deki kurtarma ekipleri, merkezi bir şehirdeki sel altında kalan bir yol tünelinden toplamda 13 ceset çıkardı, bu da Pazartesi günü ağır yağışların tetiklediği ani sel ve heyelanların ölü sayısını en az 40'a çıkardı.

Yaşanan sel felaketi, ülkenin başkanı Yoon Suk Yeol'un, iklim krizinin aşırı hava koşullarını yaşamın bir parçası haline getirdiği konusunda uyarıda bulunmasına neden oldu.

"Bu tür aşırı hava olayları sıradanlaşacak ... iklim değişikliğinin gerçekleştiğini kabul etmeli ve onunla başa çıkmamız gerekiyor" dedi Yoon, selin vurduğu Kuzey Gyeongsang ilini ziyaret etmeye hazırlanırken.

Yoon, iklim değişikliği ile bağlantılı aşırı hava durumunun bir anomali olduğu ve yardımcı olunamayacağı fikrinin "tamamen yeniden düzenlenmesi gerektiğini" söyledi, aynı zamanda ülkenin hazırlıklı olma ve yanıt verme önlemlerini iyileştirmek için "olağanüstü bir kararlılık" çağrısında bulundu.

Cheongju'daki yetkililer, araçlarının 685 metre uzunluğundaki Osong yer altı tünelinde sıkıştığı 13 kişinin şimdiye kadar öldüğünü doğruladı. Cumartesi akşamı bir nehir kıyısının kırılmasıyla bir otobüs dahil olmak üzere 15 araca kadar aniden sel suları bastı.

Yaklaşık 900 kurtarıcı, dalgıçlar da dahil olmak üzere tünelde arama yapmaya devam etti, yangın yetkilileri tünelin sadece iki veya üç dakikada suyla dolduğunu tahmin etti.

Yoon, yetkililere selin üstesinden gelmek için "tam bir çaba" gösterme emri verdi ve en çok etkilenen bölgelerde özel felaket bölgeleri belirlemek de dahil olmak üzere iyileştirme çalışmaları için destek sözü verdi.

Kurbanların aileleri ve yerel halk, yetkilileri, şiddetli yağış ve yakındaki bir nehirde su seviyelerinin yükselmesiyle tüneli önleyici bir şekilde kapatmadıkları için "insan eliyle yapılan bir felaket" üzerinde bulunmakla suçladı. Polis, ölümcül sel hakkında bir soruşturma başlatacaklarını söyledi, Yonhap haber ajansı belirtti.