Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Cumhurbaşkanlığı Ofisine Baskın

Güney Kore Polisi, 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan edip, tepkiler üzerine kararı geri çeken Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un ofisine sıkıyönetim soruşturması kapsamında baskın yaptı.

Bu arada, Yoon'un yakın çalışma arkadaşlarından eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un gözaltı merkezinde intihar girişiminde bulunduğu açıklandı.

Bir Cumhurbaşkanlığı koruma yetkilisi, Yoon'un ofisine baskın yapıldığını teyit ederken, polisten henüz bir açıklama gelmedi. Yonhap Haber Ajansı, polisin Yoon için çıkartılan bir arama emri gösterdiğini duyurdu. Haber ajansı, arama sırasında Yoon'un ofiste oladığnı bildirdi. Cumhurbaşkanının resmi konutu farklı bir yerde.

Yoon, Cumartesi günü sıkıyönetim ilanı nedeniyle özür dilemesinden bu yana kamuoyu önünde görülmedi.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, parlamento komisyonuna yaptığ açıklamada, eski Savunma Bakanı Kim'in intihar girişiminde bulunduğu sırada gardiyanlar tarafından bulunduğunu anlattı.

Kim'in sürekli gözetim altında tutulduğu ve şu anda yaşamının tehlikede olmadığı kaydedildi. Eski Savunma Bakanı istifa etmiş ve isyan suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Yonhap Haber Ajansına göre sıkıyönetim ilanıyla ilgili tutuklanan son üst düzey yetkili Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho oldu.

Cho, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanının ardından, milletvekillerinin parlamentoya girmesini engellemek için polis güçlerini konuşlandırmakla suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yoon'un kendisi hakkında da isyan suçlamasından adli soruşturma yürütülüyor ve ülke dışına çıkması yasaklandı.

Güney Kore'de ana muhalefet partisi, Cumartesi günü parlamentoda bir azil oylaması daha yapmayı planlarken, ülkedeki liderlik krizi de derinleşiyor. 7 Aralık'taki oylama, Yoon'un Halkın İktidarı Partisi (PPP) üyesi milletvekillerinin boykotu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Yoon'un sürpriz sıkıyönetim ilanından sonra, aralarında PPP üyelerinin de bulunduğu milletvekilleri, parlamento binası önündeki güvenlik kordonunu aşıp, sıkıyönetim ilanının kaldırılmasını isteyen bir oylama yapmıştı. Yoon da saatler sonra sıkıyönetim kararını geri çekip, daha sonra televizyon konuşmasında özür dilemişti.