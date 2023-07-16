Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 10 kişiden haber alınamıyor. Seller, çöken binalar ve toprak kaymaları ülke genelinde can kayıplarını artırdı.

SEUL, 16 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'de son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 10 kişiden haber alınamıyor.

Merkezi afet ve güvenlik önlemleri merkezinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Kuzey Gyeongsang eyaletinin güneydoğusunda ve Chungcheong eyaletinin orta kesiminde 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Geçen hafta toplam 500 milimetreden fazla yağış alan eyaletler için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kuzey Gyeongsang eyaletindeki kayıp dokuz kişi dahil on kişinin akıbeti ise bilinmiyor.

Seller, çöken binalar ve toprak kaymaları ülke genelinde can kayıplarını artırdı.

Osong kasabasının merkezindeki bir yeraltı tünelinde mahsur kalan araçlardan gece boyunca yedi ceset çıkarıldı.

Sağanakların yol açtığı hasar nedeniyle 13 kent ve eyaletten toplam 7.866 kişi tahliye edildi.

Kamu tesislerinde yol şevlerinin çökmesi, yollardaki hasar ve yıkım, toprak kaymaları ve sel basmaları gibi 149 hasar tespit edildi.

Özel tesislerde meydana gelen hasarlar arasında ise konut çökmeleri ve sel baskınları, sular altında kalan araçlar, balıkçı teknelerinin hasar görmesi ve duvarların yıkılması gibi 124 vaka yer alıyor.