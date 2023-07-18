Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi

Güney Kore'de son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı 40'a yükselirken 9 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Ülkenin güneydoğusundaki Kuzey Gyeongsang eyaleti ve ülkenin orta kesimlerindeki Chungcheong eyaletinde toplam 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sağanak yağışların neden olduğu hasarlar nedeniyle 16 il ve eyaletten toplam 10.765 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'de son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle ölü sayısı 40'a yükselirken 9 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Merkezi afet ve güvenlik önlemleri merkezinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Kuzey Gyeongsang eyaleti ve ülkenin orta kesimlerindeki Chungcheong eyaletinde toplam 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Perşembe gününden bu yana bazı bölgelerinde 500 mm'den fazla yağış kaydedilen eyaletler için şiddetli yağış uyarıları yapıldı.

Kuzey Gyeongsang eyaletindeki kayıp sekiz kişi dahil dokuz kişiden haber alınamıyor.

Meteoroloji ajansı orta ve güney bölgelerde Çarşamba gününe kadar 200 mm'ye ulaşan ek yağışların olacağı tahmininde bulundu.

Sağanak yağışların neden olduğu hasarlar nedeniyle 16 il ve eyaletten toplam 10.765 kişi tahliye edildi.

Kamu yapılarına zarar veren; yol yamaçlarının çökmesi, yol hasarı ve tahribatı, toprak kaymaları ve sel baskınları gibi vakaların sayısı 789 olarak belirlendi.

Konut hasarları ve çökmeleri, su altında kalan araçlar, hasar gören balıkçı tekneleri ve yıkılan duvarlar gibi, özel mal ve mülklere zarar veren vakaların sayısı ise 352 oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul'den bildiriyor.(XHTV)