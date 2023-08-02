Güney Kore'de Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Ölü Sayısı 23'e Yükseldi

SEUL, 2 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'de bu yaz yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 23'e yükseldi.

Yonhap haber ajansının Çarşamba günü itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Salı günü sıcak çarpması nedeniyle 2 ölüm daha bildirildi. Böylece tahmini ölü sayısı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 7 ölümün üç katından fazla artarak 23'e ulaştı.

Ölenlerin çoğu, bunaltıcı sıcakta açık havada çalışan yaşlı çiftçilerden oluşuyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Kuzey Gyeongsang eyaleti sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen bölge olurken, eyalette sıcak çarpması sonucu ölenlerin sayısı 10'a ulaştı.

Son günlerde kavurucu sıcak hava dalgasıyla boğuşan Güney Kore'nin birçok bölgesinde en yüksek gündüz sıcaklıkları 35 santigrat derece civarında seyrediyor.¦