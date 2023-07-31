Güney Kore'de Sıcak Hava Dalgası: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de, hafta sonu boyunca süren sıcak hava dalgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine dayandırdığı haberinde, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık 35 dereceye ulaşan sıcakların hayatı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Ülkeyi hafta sonu boyunca etkisi altına alan aşırı sıcaklara bağlı olarak ölenlerin sayısının ilk belirlemelere göre 17 olduğu, en fazla can kaybının 7 kişi ile Kuzey Gyeongsang eyaletinde görüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, 73 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasında, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği, ülke genelinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasının beklendiği belirtildi.